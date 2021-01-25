Нужно обработать 50-100 фотографий. как правило для каждой фотографии надо - удалить фон - цветокоррекция - прочее шаманство, типа контраст и тд на некоторых фото надо убирать логотип. примеры прикреплю дайте среднюю цену за штуку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно обработать фотографию, наложить фильтры. Фото подгружу на диск при общении с исполнителем.
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