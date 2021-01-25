Обработать фотографию

$2
Обработка фотографийЗакрытнет заявок136 просмотров
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Нужно обработать фотографию, наложить фильтры. Фото подгружу на диск при общении с исполнителем.

3 года назад
chiastr
Илья 
21 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад