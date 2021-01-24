Дизайнер инфографики

Мы занимаем лидирующие позиции на маркетплейсах Wildberris и Ozon в категории детских товаров. Для расширения нашей команды требуется дизайнер — креативный, быстрый и с позитивным взглядом на мир. Компании более 10 лет и мы активно развиваем цифровой контент для маркетплейсов и других каналов.

Важно для нас:

Наличие портфолио и готовность выполнить тестовое задание;

Что предстоит делать:

Создание инфографики (приоритетное направление);

Обработка всех предоставленных цифровых изображений в соответствии с требованиями качества ретуши для интернет-площадок;

Создавать коллажи различной сложности;

Разрабатывать дизайн баннеров, бренд-зон, rich-контент для Маркета;

Заниматься дорисовкой (matte painting), цветокоррекцией, обтравкой фотографий;