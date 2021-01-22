Обработка фотографий

Добрый день, нужны услуги дизайнера, чтобы привести в порядок галерею работ на сайте. Фото сняты непрофессионалом, нужна свето и немного цветокоррекция, чтобы было не темно, ярко, в целом, чтобы не создавалось впечатления, что снято плохо и серо. Думаю (свет, цвет, яркость и контраст) нужно навести.

Ссылка на галерею (еще не наполнена) https://adamant-pro.in.ua/gallery/

Всего фото будет от 20 до 50. Пока точно не известно.

ОБЯЗАТЕЛЬНО, прошу:

! Предложите ваши цены за 1 фото.

А также укажите способы связи.

Спасибо.