Нужно скачать текст и фото с сайта

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Нужно скачать текст и фото с сайта 

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3 года назад
guest_16113434912253
3 года в сервисе
Был
3 года назад