Нужно скачать текст и фото с сайта 

Добрый день, уважаемые Вэблансеры. В нашу команду требуется сильный креативный дизайнер с опытом работы не меньше 2 лет. [b]Что мы ожидаем:[/b][list][*]Опыт работы от двух лет в веб-дизайне и в графическом дизайне;[/list][list][*]Профессиональное владение Photoshop и Illustrator;[*]Понимание принципов ...