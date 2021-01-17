Почистить пиджак на фото

Нужно обработать фотографию(портрет) в стиле"dream art".
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно убрать этот волос https://prnt.sc/xb7dkf
и почистить пиджак от катышков
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