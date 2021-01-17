Почистить пиджак на фото

$5
Обработка фотографийЗакрыт233 заявки3583 просмотра
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нужно убрать этот волос https://prnt.sc/xb7dkf

и почистить пиджак от катышков

3 года назад
utkoff
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад