Коррекция фотографий

Обработка фотографийЗавершен19 заявок485 просмотров
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Пакетная обработка комплекта фотографий интерьеров помещений, возможно также понадобится частично ручная.

1. цвето и свето коррекция

2. выровнять геометрию

3. улучшить в Topaz Gigapixel AI (настройки дадим)

Комплект в среднем из 35 фото.

На выполнение 24ч макс, ежедневные заказы.

Пожауйста, сразу указывайте цену за комплект.

3 года назад
loncla
Денис 
53 годаИспания
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
keitt
22 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
$5
2 дня
Екатерина выполнила задание на отлично, даже раньше оговоренного срока, без проблем внесла корректировки, всегда оставалась на связи. Рекомендую на 100% как грамотного и эффективного специалиста, обязательно буду обращаться
Отличный заказчик! С радостью посотрудничаю еще!