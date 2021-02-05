Коррекция фотографий

Обробать фотографию для вк
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пакетная обработка комплекта фотографий интерьеров помещений, возможно также понадобится частично ручная.
1. цвето и свето коррекция
2. выровнять геометрию
3. улучшить в Topaz Gigapixel AI (настройки дадим)
Комплект в среднем из 35 фото.
На выполнение 24ч макс, ежедневные заказы.
Пожауйста, сразу указывайте цену за комплект.
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