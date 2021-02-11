Сделать коллаж в векторе

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Требуется коллаж, который в последствии будет распечатан на виниле и клеиться на компьютерный корпус

Тематика коллажа компьютерная игра CYBERPUNK 2077

примерный вид прикрепил.  можно предлагать разные варианты, главное по теме https://yandex.ru/images/search?text=cyberpunk%202077&from=tabbar

Клеиться будет на переднюю и верхнюю крышку и на боковую стенку этого корпуса https://xn--80adi1bakij.xn--p1ai/wa-data/public/shop/products/46/47/4746/images/14851/14851.970.jpg

Коллаж нужен в исходнике - векторе

размеры 1) 23см*100см 2) 47см*47см

3 года назад
votliydmitriy
Дмитрий 
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 отзывов
Выбранный исполнитель
mynameisnastiia
26 летУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$15
3 дня
Внимание! Очень крутой дизайн и чувство стиля. Исполнитель попал прям в точку с первого раза! Рекомендую. Легкое общение, разъяснение всех вопросов и грамотный подход делу. Обязательно продолжим сотрудничать по вопросам дизайна..
Приятный и ответственный заказчик:) коммуникация спокойная и без задержек, оплата своевременная, работать легко.