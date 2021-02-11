Сделать коллаж в векторе

Поменять цвет текста набранного (отдельный слой в фотошоп), некоторые детали вырезать и переставить.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется коллаж, который в последствии будет распечатан на виниле и клеиться на компьютерный корпус
Тематика коллажа компьютерная игра CYBERPUNK 2077
примерный вид прикрепил. можно предлагать разные варианты, главное по теме https://yandex.ru/images/search?text=cyberpunk%202077&from=tabbar
Клеиться будет на переднюю и верхнюю крышку и на боковую стенку этого корпуса https://xn--80adi1bakij.xn--p1ai/wa-data/public/shop/products/46/47/4746/images/14851/14851.970.jpg
Коллаж нужен в исходнике - векторе
размеры 1) 23см*100см 2) 47см*47см
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