Обработка фото для маркет плейса

Обработка фотографийЗакрыт57 заявок761 просмотр
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Требуется обработка фотографий для Али магазина, чехлы, стекла, различные аксы, фото товара на белом фоне предоставлю, требуется обработка фото по типу макета , требуется небольшая фантазия по обработке, точного проекта нет, работа постоянная.

пример фото  тут 

https://aliexpress.ru/item/10000372387548.html?spm=a2g0o.detail.0.0.21ad1496vdLYFA&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=d0d8a58a-18d5-4917-bd81-4220a52c6509&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:d0d8a58a-18d5-4917-bd81-4220a52c6509,tpp_buckets:21387%230%23183380%230

3 года назад
adminAtm
Роман 
34 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад