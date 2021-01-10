Визуал барной стойки по референсу

Обработка фото работ по Перманентному макияжу! Чистка кожи, цветокоррекция! Также если вы обладаете дизайнерскими навыками, создание постера! Примеры работ приклепляю, обратите внимание на золотистый и жемчужный эффект, эффект пудры кожи. Выбираю только по тестовым фото!!! Присылайте в сообщении! Также прикрепляю 2 ...
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Есть торговый павильон с барной стойкой, по фото нужно сделать 3д визуал того, как я вижу это место в финальном его варианте.
фото прикрепил предварительные, при надобности отснимем лучше. Хотелось узнать сроки и стоимость выполнения.
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