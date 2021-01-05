Ретушь, обработка фото, консультация

Обработка фотографийЗакрыт103 заявки2277 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Обработка фото работ по Перманентному макияжу!

Чистка кожи, цветокоррекция!

Также если вы обладаете дизайнерскими навыками, создание постера!

Примеры работ приклепляю, обратите внимание на золотистый и жемчужный эффект, эффект пудры кожи.

Выбираю только по тестовым фото!!!

Присылайте в сообщении!

Также прикрепляю 2 тестовых  фото на выбор, которое вы можете обработать.

Результат должен максимально соответствовать требованиям на примерах!

3 года назад
hennedy
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн, фотошоп и обработка фото

    Добрый день! Нужно отредактировать фото для маркетплейса. У нас товар шапки, шарфы и чехлы для телефонов. Нужно сделать хорошие продающие фотографии. Товар могу сфоткать на белом фоне  нужно сделать, как на фото

    Обработка фотографий67 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Отсортировать изображения для каталога

    Есть отснятый материал продукции на google disk, необходимо отсортировать изображения по продуктам. Всего 120 товаров, для каждого товара приходится 3(иногда 4) фото. Согласно файла Excel создаем каталоги и складываем фото продуктов. Каждое фото необходимо переименовать, ...

    Обработка фотографий20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать фото из сверла и листка с текстом рядом

    $100

    Необходимо найти в интернете изображения вот этих корончатых сверл, затем сделать коллаж, где будут совмещено само сверло  и листок с датой 10.01.2021 и текстом "Germany.alibaba". https://fein.com/en_uk/accessories/hm-ultra-50-core-drill-bit-with-quickin-max-weldon-32-fitting-63127330010/ https://fein.com/en_uk/accessories/tct-ultra-50-core-bit-with-3-4-in-weldon-holder-63127276010/ https://fein.com/en_uk/accessories/carbide-hole-saw-for-pipes-with-quickin-plus-holder-63131421010/

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно переместить объекты внутри картинки

    $5

    Всех с Новым годом! С наступающим Рождеством! Требуется поменять расположение объектов так, чтобы они не попадали по краям баннера, а были сосредоточены в центре, чтобы можно было растягивать картинку по ширине

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Отрисовать в канве, оформить и опубликовать 300 пинов в Pinterest

    $43

    Ищу контент-менеджера для работы с Pinterest. Опыт работы с этой соцсетью приветствуется.  Наши тематики: -спорт\фитнес\мода\психология\красота\кулинария Что нужно делать: 1. Отрисовать картинку пина в канве (картинка+крутой кликбейтный заголовок на ней, чтобы захотелось кликнуть. Пример: [url=https://prnt.sc/w7lt6n]https://prnt.sc/w7lt6n[/url] и [url=https://prnt.sc/w7lvlp]https://prnt.sc/w7lvlp[/url] и [url=https://prnt.sc/w7lwyv]https://prnt.sc/w7lwyv[/url]) 2. Составить заголовок и описание пина (научу) 3. ...

    Обработка фотографий21 заявка
    Закрыт
    3 года назад