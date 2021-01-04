Дизайн, фотошоп и обработка фото

Обработка фотографийЗакрыт67 заявок1051 просмотр
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Добрый день! Нужно отредактировать фото для маркетплейса. У нас товар шапки, шарфы и чехлы для телефонов. Нужно сделать хорошие продающие фотографии. Товар могу сфоткать на белом фоне 

нужно сделать, как на фото

3 года назад
guest_16103412055912
3 года в сервисе
Был
3 года назад