Отсортировать изображения для каталога

Обработка фотографийЗакрыт20 заявок466 просмотров
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Есть отснятый материал продукции на google disk, необходимо отсортировать изображения по продуктам. Всего 120 товаров, для каждого товара приходится 3(иногда 4) фото. Согласно файла Excel создаем каталоги и складываем фото продуктов. Каждое фото необходимо переименовать, согласно примеру, а так же поменять размер. 

Исполнителю предоставлю доступ к диску и каталогу с категориями продуктов, чтобы правильно определять название.

3 года назад
smolik
Игорь 
42 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
3 года назад