Отсортировать изображения для каталога

Необходимо найти в интернете изображения вот этих корончатых сверл, затем сделать коллаж, где будут совмещено само сверло и листок с датой 10.01.2021 и текстом "Germany.alibaba". https://fein.com/en_uk/accessories/hm-ultra-50-core-drill-bit-with-quickin-max-weldon-32-fitting-63127330010/ https://fein.com/en_uk/accessories/tct-ultra-50-core-bit-with-3-4-in-weldon-holder-63127276010/ https://fein.com/en_uk/accessories/carbide-hole-saw-for-pipes-with-quickin-plus-holder-63131421010/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть отснятый материал продукции на google disk, необходимо отсортировать изображения по продуктам. Всего 120 товаров, для каждого товара приходится 3(иногда 4) фото. Согласно файла Excel создаем каталоги и складываем фото продуктов. Каждое фото необходимо переименовать, согласно примеру, а так же поменять размер.
Исполнителю предоставлю доступ к диску и каталогу с категориями продуктов, чтобы правильно определять название.
- Похожие заказы
- $100Обработка фотографий1 исполнительЗакрыт3 года назад
убрать фон вокруг персонажаЗавершен3 года назад
- $5
Всех с Новым годом! С наступающим Рождеством! Требуется поменять расположение объектов так, чтобы они не попадали по краям баннера, а были сосредоточены в центре, чтобы можно было растягивать картинку по ширинеЗавершен3 года назад
- $43
Ищу контент-менеджера для работы с Pinterest. Опыт работы с этой соцсетью приветствуется. Наши тематики: -спорт\фитнес\мода\психология\красота\кулинария Что нужно делать: 1. Отрисовать картинку пина в канве (картинка+крутой кликбейтный заголовок на ней, чтобы захотелось кликнуть. Пример: [url=https://prnt.sc/w7lt6n]https://prnt.sc/w7lt6n[/url] и [url=https://prnt.sc/w7lvlp]https://prnt.sc/w7lvlp[/url] и [url=https://prnt.sc/w7lwyv]https://prnt.sc/w7lwyv[/url]) 2. Составить заголовок и описание пина (научу) 3. ...Обработка фотографий21 заявкаЗакрыт3 года назад
Нужно убрать с фото руки в зеленом свитере. Оплата яндекс деньги. интересует стоимость / срокиЗавершен3 года назад
- $10
Необходимо обработать 10-12 фотографии для сайта и презентации что бы подходили по контрасту, цветам и т.д. под стиль презентации и сайта.Обработка фотографий49 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется человек, хорошо владеющий Lightroom и Photoshop для обработки свадебных фотографий.Обработка фотографий152 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно из первого фото вставить лицо во второеЗавершен3 года назад