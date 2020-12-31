Отсортировать изображения для каталога

Есть отснятый материал продукции на google disk, необходимо отсортировать изображения по продуктам. Всего 120 товаров, для каждого товара приходится 3(иногда 4) фото. Согласно файла Excel создаем каталоги и складываем фото продуктов. Каждое фото необходимо переименовать, согласно примеру, а так же поменять размер.

Исполнителю предоставлю доступ к диску и каталогу с категориями продуктов, чтобы правильно определять название.