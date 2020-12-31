Создать фото из сверла и листка с текстом рядом

$100
Обработка фотографийЗакрыт20 заявок546 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо найти в интернете изображения вот этих корончатых сверл, затем сделать коллаж, где будут совмещено само сверло  и листок с датой 10.01.2021 и текстом "Germany.alibaba".

https://fein.com/en_uk/accessories/hm-ultra-50-core-drill-bit-with-quickin-max-weldon-32-fitting-63127330010/

https://fein.com/en_uk/accessories/tct-ultra-50-core-bit-with-3-4-in-weldon-holder-63127276010/

https://fein.com/en_uk/accessories/carbide-hole-saw-for-pipes-with-quickin-plus-holder-63131421010/

3 года назад
Serhiobor
Сергейс 
39 летЛатвия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
ZyZik
35 летРоссия
4 года в сервисе
Был
17 дней назад
3 года назад
$100
2 дня
Отличный заказчик, креативное задание,все по факту,всегда на связи,оплата моментальная после проверки работы! Рекомендую к сотрудничеству.