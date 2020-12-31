убрать фон вокруг персонажа
Создать фото из сверла и листка с текстом рядом
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо найти в интернете изображения вот этих корончатых сверл, затем сделать коллаж, где будут совмещено само сверло и листок с датой 10.01.2021 и текстом "Germany.alibaba".
https://fein.com/en_uk/accessories/hm-ultra-50-core-drill-bit-with-quickin-max-weldon-32-fitting-63127330010/
https://fein.com/en_uk/accessories/tct-ultra-50-core-bit-with-3-4-in-weldon-holder-63127276010/
https://fein.com/en_uk/accessories/carbide-hole-saw-for-pipes-with-quickin-plus-holder-63131421010/
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