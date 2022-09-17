С радостью обработаю Вашу фотографию! ツ

"если у меня в портфолио нет интересующей Вас работы,это не значит что я не могу её сделать"

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Что я Вам могу предложить: ⬇️

✔️Ретушь - пример;

✔️Обтравка - пример;

✔️Замена фона - пример;

✔️Коррекция цвета - пример;

✔️Создание коллажей и баннеров - пример;

✔️Выборочная обработка цвета - пример;

✔️Устранение или Замена разных элементов - пример;

✔️Работа с текстом на изображении;

✔️Ретушь старых,поврежденных фото - пример;

✔️И многое другое.....

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Условия сотрудничества: ⬇️

1. Ознакомление с ТЗ , оценка времени и стоимости;

2. Возможно "Тестовое задание" для оценки Вами моих возможностей;

3. Если всё устроило обе стороны, то продолжение сотрудничества(выполнение проекта);

4. По завершению проекта, отправляю готовую работу с Водяными знаками ;

5. Правки проекта(если они требуются);

6. Оплата проекта удобными для Вас способами(можете видеть чуть ниже);

7. Только после получения денег на счёт отсылаю готовую работу, без водяных знаков ;

8. Закрытие проекта, обмен отзывами.

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Контакты: ⬇️

✉️ E-mail: [email protected]

☎️ Skype: live:5262a35a839b10ef

☎️ WhatsApp: 89996300603

☎️ Telegram: https://t.me/photoshoppromaster

✉️ Личное сообщение: написать сообщение

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Мои кошельки: ⬇️

◆ wmE: E690706375314

◆ wmZ: Z939365578607

◆ wmR: P105073657736

◆ Яндекс: 4100110044000859

◆ PayPal: [email protected]

◆ Сбербанк MasterСard: 5336 6902 7240 7083 Евгений Евгеньевич З

◆ Тинькофф MasterСard: 5536 9141 3526 9185 Евгений Евгеньевич З