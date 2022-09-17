"если у меня в портфолио нет интересующей Вас работы,это не значит что я не могу её сделать"
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Что я Вам могу предложить:⬇️
✔️Ретушь - пример;
✔️Обтравка - пример;
✔️Замена фона - пример;
✔️Коррекция цвета - пример;
✔️Создание коллажей и баннеров - пример;
✔️Выборочная обработка цвета - пример;
✔️Устранение или Замена разных элементов - пример;
✔️Работа с текстом на изображении;
✔️Ретушь старых,поврежденных фото - пример;
✔️И многое другое.....
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Условия сотрудничества:⬇️
1. Ознакомление с ТЗ, оценка времени и стоимости;
2. Возможно "Тестовое задание" для оценки Вами моих возможностей;
3. Если всё устроило обе стороны, то продолжение сотрудничества(выполнение проекта);
4. По завершению проекта, отправляю готовую работу с Водяными знаками;
5. Правки проекта(если они требуются);
6. Оплата проекта удобными для Вас способами(можете видеть чуть ниже);
7. Только после получения денег на счёт отсылаю готовую работу, без водяных знаков;
8. Закрытие проекта, обмен отзывами.
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Контакты:⬇️
✉️ E-mail: [email protected]
☎️ Skype: live:5262a35a839b10ef
☎️ WhatsApp: 89996300603
☎️ Telegram: https://t.me/photoshoppromaster
✉️ Личное сообщение: написать сообщение
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Мои кошельки:⬇️
◆ wmE: E690706375314
◆ wmZ: Z939365578607
◆ wmR: P105073657736
◆ Яндекс: 4100110044000859
◆ PayPal: [email protected]
◆ Сбербанк MasterСard: 5336 6902 7240 7083 Евгений Евгеньевич З
◆ Тинькофф MasterСard: 5536 9141 3526 9185 Евгений Евгеньевич З
Портфолио
- Обтравка2133 просмотра
- Ретушь84 просмотра
- Портреты в стиле "Dream art" Дрим арт554 просмотра
- Восстановление старой фотографии1593 просмотра
- Портрет в "Историческом" образе512 просмотров
- Создание коллажей и баннеров1509 просмотров
- Устранение или Замена элементов фотографии1642 просмотра
- Коррекция цвета1546 просмотров
- Сделать повреждение на товаре1381 просмотр
- Выборочная обработка цвета1198 просмотров
- "Заказ 1" Убрал людей с фото.1027 просмотров
- Замена фона1462 просмотра