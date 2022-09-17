ZyZik

Евгений ZyZik

 
36 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
С радостью обработаю Вашу фотографию! &#12484;

"если у меня в портфолио нет интересующей Вас работы,это не значит что я не могу её сделать"

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Что я Вам могу предложить:⬇️

✔️Ретушь - пример;

✔️Обтравка - пример;

✔️Замена фона - пример;

✔️Коррекция цвета - пример;

✔️Создание коллажей и баннеров - пример;

✔️Выборочная обработка цвета - пример;

✔️Устранение или Замена разных элементов - пример;

✔️Работа с текстом на изображении;

✔️Ретушь старых,поврежденных фото - пример;

✔️И многое другое.....

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Условия сотрудничества:⬇️

1. Ознакомление с ТЗ, оценка времени и стоимости;

2. Возможно "Тестовое задание" для оценки Вами моих возможностей;

3. Если всё устроило обе стороны, то продолжение сотрудничества(выполнение проекта);

4. По завершению проекта, отправляю готовую работу с Водяными знаками;

5. Правки проекта(если они требуются);

6. Оплата проекта удобными для Вас способами(можете видеть чуть ниже);

7. Только после получения денег на счёт отсылаю готовую работу, без водяных знаков;

8. Закрытие проекта, обмен отзывами.

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Контакты:⬇️

✉️ E-mail: [email protected]

☎️ Skype: live:5262a35a839b10ef

☎️ WhatsApp: 89996300603

☎️ Telegram: https://t.me/photoshoppromaster

✉️ Личное сообщение: написать сообщение

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Мои кошельки:⬇️

wmE: E690706375314

wmZ: Z939365578607

wmR: P105073657736

Яндекс: 4100110044000859

PayPal: [email protected]

Сбербанк MasterСard: 5336 6902 7240 7083 Евгений Евгеньевич З

Тинькофф MasterСard: 5536 9141 3526 9185 Евгений Евгеньевич З

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#708
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
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Отзывы заказчиков

tumanoff
41 год
10 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
год назад
Изменить содержание товарных фото и логотипа
Всё отлично, работой доволен.
Отличный заказчик,понятное тех задание,моментальная оплата,рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Cryptos
40 лет
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
2 года назад
Из вектора в jpeg
Очень компетентный исполнитель, рекомендую к сотрудничеству! По срокам всё быстро и качественно. Спасибо.
Положительный заказчик,все прошло отлично! Понятное ТЗ,своевременная оплата,рекомендую!
Ответный отзыв
Canada-pro
Юлия 
45 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Коррекция фона 1 фото
Огромное спасибо, Евгений за высокое качество, четкость и скорость работы! Мои искренние рекомендации специалисту!
Заказчица супер,понятное ТЗ,моментальная оплата! Рекомендую!)
Ответный отзыв
tatashka2008
Наталья 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Отредактировать лица в фотошопе или любом другом редакторе
Все хорошо
Хороший заказчик,приятное общение,понятное тех.задание,моментальная оплата,постоянная связь! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Artem_N1
Артем 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
3 года назад
Замазать гос номер на авто.
Мастер своего дела!
Отличный заказчик,все по факту,оплата своевременно! Рекомендую.
Ответный отзыв
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Обработка фотографий
130 отзывов
$1/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга