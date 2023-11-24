Изменить содержание товарных фото и логотипа

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен4 заявки97 просмотров

Картинка 1

Сделать на основе исходника 3 варианта:

-поменять текст ADCPaint на ADCGroup, красную каплю заменить на красный круг.

-поменять текст ADCPaint на CDCPaint, красную каплю заменить на красный круг.

-поменять текст ADCPaint на ABCPaint, красную каплю заменить на красный круг.

Картинка 2

-поменять логотип на CDCPaint c красным кружком

-ссыслку внизу изменить на abcpaint.ru

Картинка 3

-поменять логотип на CDCPaint c красным кружком

-ссыслку вверху изменить на abcpaint.ru

Картинка 4

-поменять логотип на CDCPaint c красным кружком

-ссыслку вверху изменить на abcpaint.ru

Картинка 4

-поменять логотип на CDCPaint c красным кружком на обоих флаконах

-ссыслку вверху изменить на abcpaint.ru на обоих флаконах

3 года назад
tumanoff
41 год
10 лет в сервисе
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год назад

Выбранный исполнитель

ZyZik
36 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
$10
1 день
Всё отлично, работой доволен.
Отличный заказчик,понятное тех задание,моментальная оплата,рекомендую к сотрудничеству!

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Тосям
 
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Александр
 
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