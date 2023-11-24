Необходимо разрезать рисованную картинку в формате PSD на фрагменты по внутренним границам. Каждый фрагмент должен выгружаться в формате PNG. Сначала - с границами, затем - без них. На фрагменты без границ нужно наложить 12 разных цветных гербов и также выгрузить их в PNG.