Необходимо правдоподобно дорисовать стикер с датой 26.08.2022 на главном устройстве музыкального центра на фотографии. Ожидается качественная обработка изображения. За быстрое выполнение предусмотрены чаевые.
Изменить содержание товарных фото и логотипа
Картинка 1
Сделать на основе исходника 3 варианта:
-поменять текст ADCPaint на ADCGroup, красную каплю заменить на красный круг.
-поменять текст ADCPaint на CDCPaint, красную каплю заменить на красный круг.
-поменять текст ADCPaint на ABCPaint, красную каплю заменить на красный круг.
Картинка 2
-поменять логотип на CDCPaint c красным кружком
-ссыслку внизу изменить на abcpaint.ru
Картинка 3
-поменять логотип на CDCPaint c красным кружком
-ссыслку вверху изменить на abcpaint.ru
Картинка 4
-поменять логотип на CDCPaint c красным кружком
-ссыслку вверху изменить на abcpaint.ru
Картинка 4
-поменять логотип на CDCPaint c красным кружком на обоих флаконах
-ссыслку вверху изменить на abcpaint.ru на обоих флаконах
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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