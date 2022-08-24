Цветокоррекция фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт31 заявка830 просмотров

Здравствуйте! Нам необходимо подкорректировать имеющиеся фото и попасть точь-точь в нужные оттенки, это принты которые будут наносится на одежду, и нужно попасть в цвет ткани для наилучшего сочетания.

У кого с 50-тью оттенками серого и пр. цветов всё ок - пишите, обсудим!

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