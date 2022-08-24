Необходимо разрезать рисованную картинку в формате PSD на фрагменты по внутренним границам. Каждый фрагмент должен выгружаться в формате PNG. Сначала - с границами, затем - без них. На фрагменты без границ нужно наложить 12 разных цветных гербов и также выгрузить их в PNG.
Цветокоррекция фото
Здравствуйте! Нам необходимо подкорректировать имеющиеся фото и попасть точь-точь в нужные оттенки, это принты которые будут наносится на одежду, и нужно попасть в цвет ткани для наилучшего сочетания.
У кого с 50-тью оттенками серого и пр. цветов всё ок - пишите, обсудим!
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