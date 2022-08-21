Требуется обработка фотографий: удаление всех китайских надписей и других текстов. Также необходимо выделить товары на фотографиях, чтобы каждая фотография соответствовала требованиям Ozon. Обратите внимание на необходимость отдельной обработки для случаев, где на фото несколько товаров.