Обработать картинку по примеру

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт29 заявок1047 просмотров

Пример прикладываю, готовая картинка должна быть размером

1280х720, 16:9 и не более 2 мб

ТЗ скину исполнителю

3 года назад
T1MuR
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
19 отзывов

Заявки фрилансеров

Яна
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Родион
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Герасимчук
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Сергей
 
32 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Анна
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анна
 
32 года
3 года в сервисе
Была
год назад
1 отзыв
3 года назад
Стелла
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Валерия
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Игорь
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ярослав
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Георгий
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Евгений
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Дарья
 
32 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Богдан
 
33 года
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад
Танин
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Сергей
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Віталій
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
66 лет
4 года в сервисе
Был
24 дня назад
3 года назад
Валерія
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Максим
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
Юрий
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Костя
 
34 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Іван
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Артем
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Сергей
 
44 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Денис
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Яна
 
35 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Джахар
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
3 года назад
Олександр
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
4 отзыва(-1)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Ретуширование фото

    $11

    Необходимо качественно отретушировать 21 фото. Предоставьте обработанное изображение для тестирования. Возможна дальнейшая работа по обработке фотографий.

    Обработка фотографий20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Проффесональная замена лица на фотографии

    Требуется качественная замена лица на фотографии с предоставлением референса. Работа должна соответствовать стандартам для успешной верификации личности на сайте. Возможность долгосрочного сотрудничества с исполнителем, который справится с задачей.

    Обработка фотографий31 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать в фотошопе картинку на основе той что находится в файле

    Требуется создать изображение в фотошопе на основе прикрепленной фотографии. Изображение должно включать стим дек в первом столбце, пару брендовых кроссовок во втором и логотип стима в третьем. Обработка должна быть качественной и соответствовать указанным требованиям.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Photoshop

    $10

    Необходимо обработать фотографии для создания арт-объектов в неоновом и огненном стилях. Важным элементом является изображение собаки, которое должно быть выполнено с хорошей детализацией, как будто это картина маслом или цветными карандашами.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Восстановить старую фотографию

    Задача заключается в восстановлении старой фотографии. Необходимо указать стоимость услуги, сроки выполнения работы и наличие опыта в обработке изображений. Фотография прикреплена к проекту.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Удалить надписи с фотографий

    Требуется обработка фотографий: удаление всех китайских надписей и других текстов. Также необходимо выделить товары на фотографиях, чтобы каждая фотография соответствовала требованиям Ozon. Обратите внимание на необходимость отдельной обработки для случаев, где на фото несколько товаров.

    Обработка фотографий33 заявки
    Закрыт
    3 года назад