Создать в фотошопе картинку на основе той что находится в файле

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Закрыт35 заявок794 просмотра

Необходимо создать картинку на основе прикреплённой в файле , в первом столбце должен быть стим дек , во втором любая пара брендовых кроссовок , в третьем логотип стима 

3 года назад
guest_16609460695298
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Выбранный исполнитель

kristinasilutina
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