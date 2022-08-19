Необходимо обработать фотографии для создания арт-объектов в неоновом и огненном стилях. Важным элементом является изображение собаки, которое должно быть выполнено с хорошей детализацией, как будто это картина маслом или цветными карандашами.
Создать в фотошопе картинку на основе той что находится в файле
Необходимо создать картинку на основе прикреплённой в файле , в первом столбце должен быть стим дек , во втором любая пара брендовых кроссовок , в третьем логотип стима
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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