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Завершен11 заявок350 просмотров

Нужно из первого фото вставить лицо во второе 

3 года назад
Vbnmui7718
Юлия 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
15 дней назад

Выбранный исполнитель

LEBOWSKY
Николай 
43 года
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
$2
1 день
Заказ выполнен с учётом всех пожеланий и в срок. Спасибо большое, приятно было иметь дело. Рекомендую. Буду обращаться ещё.
У Юлии, как всегда, точное ТЗ, она всегда на связи и своевременно оплачивает заказ! Приятно работать с таким заказчиком, всем рекомендую !!!

Заявки фрилансеров

Маркус
 
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