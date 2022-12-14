Привет!
Меня зовут Максим, занимаюсь видео монтажом, аудио редактированием и обработкой фото.
Имею опыт работы инженером-конструктором.
Выполняю заказ в наилучшем виде и в кратчайшие сроки. Учитываю все пожелания клиента .
Портфолио
- Ретушь портрета.32 просмотра
- Обработка фото.47 просмотров
- Ретушь старой фотографии.47 просмотров
- Ретушь портрета.39 просмотров
- Плакат фотоколлаж на юбилей. Формат А1 (84х60см)33 просмотра
- Ретушь свадебной фотографии.20 просмотров
- Обтравка/замена фона.196 просмотров
- Обработка фото.18 просмотров
- Ретушь селфи.24 просмотра
- Убрать лишний предмет на фото.24 просмотра
- Замена цвета одежды.22 просмотра
- Love story21 просмотр
Обработка фотографий
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$1/час
от $5от 1 дня
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