Lecicler

Максим Lecicler

 
42 годаУкраина/Харьков
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад

Привет!

Меня зовут Максим, занимаюсь видео монтажом, аудио редактированием и обработкой фото.

Имею опыт работы инженером-конструктором.

Выполняю заказ в наилучшем виде и в кратчайшие сроки. Учитываю все пожелания клиента .

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Обработка фотографий
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$1/час
от $5от 1 дня
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