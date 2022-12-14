Привет!

Меня зовут Максим, занимаюсь видео монтажом, аудио редактированием и обработкой фото.

Имею опыт работы инженером-конструктором.

Выполняю заказ в наилучшем виде и в кратчайшие сроки. Учитываю все пожелания клиента .