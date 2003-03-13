Никита, готов с вами поработать!

Продублирую заказ

Обработать фото:

1. Ретушь лица, если возможно, сделать тени менее жесткими (фото против солнца), особенно в глазных впадинах; прилагаю фото в облачную погоду для примера.

2. Волосы: сгладить контур, немного изменить прическу, добавить объем; прилагаю фото.

3. Ретушь одежды: убрать капли дождя, некоторые складки, сделать рукав чуть уже, поправить воротничок, убрать (заменить) логотип, изменить цвет пуговиц, изменить цвет (тон) одежды.

4. Общая цветокоррекция.

Ожидания: естественность на фото.

По поводу изменения цвета одежды: нужно сделать темнее, похожим на цвет букв или референс, логотип Пума заменить на Лакост, цвет пуговиц тоже по примеру; скидываю еще одно фото с этим логотипом, чтобы был понятен его размер и расположение.