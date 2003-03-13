Требуется прифотошопить фотографии, которые будут предоставлены. Необходимо выполнить обработку изображений с акцентом на качество и детали. Ожидается профессиональный подход к редактированию.
Обработка фото: ретушь лица и одежды, работа с волосами, цветокор
Никита, готов с вами поработать!
Продублирую заказ
Обработать фото:
1. Ретушь лица, если возможно, сделать тени менее жесткими (фото против солнца), особенно в глазных впадинах; прилагаю фото в облачную погоду для примера.
2. Волосы: сгладить контур, немного изменить прическу, добавить объем; прилагаю фото.
3. Ретушь одежды: убрать капли дождя, некоторые складки, сделать рукав чуть уже, поправить воротничок, убрать (заменить) логотип, изменить цвет пуговиц, изменить цвет (тон) одежды.
4. Общая цветокоррекция.
Ожидания: естественность на фото.
По поводу изменения цвета одежды: нужно сделать темнее, похожим на цвет букв или референс, логотип Пума заменить на Лакост, цвет пуговиц тоже по примеру; скидываю еще одно фото с этим логотипом, чтобы был понятен его размер и расположение.
Заявки фрилансеров
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