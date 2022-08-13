зюменка этого всего это тема ТРЕНДЫ, ХАЙП и прочее) Нам нужны отличные ребята кто может показать себя в своём ЛЮБИМОМ деле ! Фотографию я прикрепил думаю будет для вас оч просто. Зачем я прикрепил фото ? Для вас это маленькое ТЗ (Техническое задание !) По такому тз я и определю кто нам нужен =) Всего мест 5 !

При составление заявки пишите сколько вам лет, какой ваш опыт работы в данной сфере/хобби. Ну и с какого города =)