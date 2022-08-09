Переместить человека с 1 фото на 2

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Закрыт19 заявок549 просмотров

Переместить человека с 1 фото на 2 Переместить 

3 года назад
guest_16204525166043
4 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ensoir3
21 год
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
$2
1 день
Escrow
Перенёс фото с пятнами, косяки свои не видит
Самый ужасный заказчик, отвечает по 2-3 часа, не может внятно объяснить задачу и коммуницировать.

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ensoir3
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