Требуется обработка фотографий: необходимо вырезать лицо с первого изображения и вставить его на второе. Ожидается качественное выполнение работы с учетом естественного сочетания элементов.
Изменить фото дома
Нужно изменить фото дома, не меняя положение окон и дверей, сделать отделку дома сайдингом под бревно и добавить забор вокруг участка
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