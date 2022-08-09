Изменить фото дома

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Закрыт13 заявок542 просмотра

Нужно изменить фото дома, не меняя положение окон и дверей, сделать отделку дома сайдингом под бревно и добавить забор вокруг участка

3 года назад
AleksenkoTatyana
Татьяна 
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