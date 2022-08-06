Обработка фотографий

Требуется обработка фотографии, где нужно изменить футболку игрока, сохранив татуировку на лице. При использовании другой фотографии игрока необходимо также сохранить прическу. Предоставлено изображение для работы.
Обработка фото.
Обработка фото. Где-то подхудить, скорректировать лицо, наложить гармоничный фильтр, и тд.
Выбранный исполнитель
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