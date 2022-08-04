Требуется обработка изображения: необходимо удалить серую рамочку и указательный палец, чтобы у персонажа остался только поднятый средний палец. Убедитесь, что изменения выглядят естественно и гармонично.
Ищу ретушёра, который сможет красиво обработать студийные фото
Ищу ретушёра, который сможет красиво обработать студийные фото, они в формате arw, но думаю это будет не проблема
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