Сделать крабочку

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Закрыт6 заявок493 просмотра

Нужно совместить фото краба и бабочки в фотошопе или где вам угодно чтоб получилась крабочка. Я думаю от бабочки оставить крылышки, от краба лапки, а тело не знаю чье, пусть будет на ваше усмотрение.

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Обработка фотографий
anuta_19
Анна 
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