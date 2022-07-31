Заменить фон на фото

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Закрыт70 заявок1065 просмотров

Здравствуйте, нужно помннять фон на 3 фото, робота простая, там фона буквально несколько элементов. На подобии прекрепленого. 

3 года назад
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