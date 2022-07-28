Поменять фон на фотографии

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Закрыт50 заявок905 просмотров

Мне нужно поменять фон на фотографии

Исходник: я на мотоцикле и сзади много деревьев. Фотография получилась слишком зеленая и не вписывается в мой визуал

Что нужно: поменять фон на более спокойный, коричневый/бежевый. 

Какие могут быть трудности: волосы, тени отрисовать, подобрать нужный фон

По срокам: если можно, то как можно скорее :)  Предложите пожалуйста свою стоимость за такую работу

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