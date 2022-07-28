Мне нужно поменять фон на фотографии

Исходник: я на мотоцикле и сзади много деревьев. Фотография получилась слишком зеленая и не вписывается в мой визуал

Что нужно: поменять фон на более спокойный, коричневый/бежевый.

Какие могут быть трудности: волосы, тени отрисовать, подобрать нужный фон

По срокам: если можно, то как можно скорее :) Предложите пожалуйста свою стоимость за такую работу