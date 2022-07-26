Поменять информацию на сайте

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт12 заявок668 просмотров

Задача [table]Необходимо поменять информацию на сайте http://xn--812-5cd4bl3cf.xn--p1ai/.

- Изменить адреса вверху и внизу на актуальные;

- Изменить фотографию Октавии и Оптимы на другие автомобили;

- Заменить информацию в разделе "Преимущества"

- Поменять фотографию с такси.[/table]

3 года назад
Lybnin
Артем 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Иван
 
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