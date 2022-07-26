Требуется перерисовать черно-белую фотографию и добавить цвет, чтобы получить картину для использования на календаре. Важно создать качественный и эстетически привлекательный результат.
Поменять информацию на сайте
Задача [table]Необходимо поменять информацию на сайте http://xn--812-5cd4bl3cf.xn--p1ai/.
- Изменить адреса вверху и внизу на актуальные;
- Изменить фотографию Октавии и Оптимы на другие автомобили;
- Заменить информацию в разделе "Преимущества"
- Поменять фотографию с такси.[/table]
Заявки фрилансеров
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