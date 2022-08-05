Необходимо отобрать 800 удачных фотографий из 3000 свадебных снимков и выполнить легкую цветокоррекцию. Оплата — 4 рубля за фото. Отбор будет проверяться.
Корректировка фото
Здравствуйте, необходимо подкорректировать фото. Подправить волосы. Объясню в лс
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