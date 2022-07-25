Нужно отобрать свадьбу и сделать цветокоррекцию. 1 фото-4рубля

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт33 заявки773 просмотра

Отобрать свадьбу. Например 3000шт фото. Из них 800шт. более удачных. Отбор буду проверять. И сделать лёгкую цветокоррекцию 

1фото/4рубля 

3 года назад
guest_16587604552239
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Роман
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
Юрий
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Илья
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
34 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Дарья
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анна
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Полина
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Глеб
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Вера
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Артём
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Валерий
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ірина
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Павел
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анна
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Екатерина
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Милена
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Тимощенко
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ринат
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Сергей
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 отзывов
3 года назад
Дмитрий
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
Полина
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Абляким
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Бехман
 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
17 дней назад
3 года назад
Ольга
 
41 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Влад
 
31 год
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Евгения
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дании
 
34 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Кирилл
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Рауза
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Джахар
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
3 года назад
Мария
 
21 год
6 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
3 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Обработка фото

    Ищется специалист для профессиональной обработки трех фотографий. Необходима качественная работа с изображениями, включая цветокоррекцию и ретушь. Убедительная просьба предоставить готовые результаты.

    Обработка фотографий59 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Надо заменить фон на фотографии

    Требуется замена фона на фотографии с созданием эффекта заката на море. Необходимо сделать так, чтобы солнце перелетало над горизонтом. Подготовьте обработанный файл с новым фоном.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Улучшить качество фото и лица на фото

    Необходимо улучшить качество фотографий, особенно детализацию лиц. Задача включает в себя обработку изображений для повышения их видимости и четкости. Ожидается, что фрилансер предложит решения для исправления недостатков на фото.

    Обработка фотографий33 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Переделать фото

    Требуется обработка фотографии: заменить изображение безволосого человека на человека с бородой. Обеспечить качественный фотомонтаж с учетом деталей и естественности композиции.

    Обработка фотографий31 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Переделать фото

    Требуется обработка фотографии с переносом человека на другое изображение. Необходимо обеспечить естественный вид и гармоничное сочетание элементов. Ожидается высокое качество выполнения и внимание к деталям.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Улучшить качество фото

    Необходимо улучшить качество фотографий с помощью профессиональной обработки. Требуется оптимизация изображений для повышения их визуальной привлекательности. Ожидается использование различных техник ретуши и фотокоррекции для достижения наилучших результатов.

    Обработка фотографий29 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Редакция фото в фотошопе

    Требуется редакция фотографий в любом графическом редакторе с акцентом на высокое качество. Укажите стоимость своих услуг. Ожидается профессиональный подход к обработке изображений.

    Обработка фотографий46 заявок
    Закрыт
    3 года назад