Необходимо удалить водяные знаки с трех изображений и сохранить их в формате PNG. Изображения должны быть подготовлены в нескольких оптимальных размерах для использования в качестве логотипа на вебсайте. Требуется качественная обработка с сохранением оригинального качества изображений.