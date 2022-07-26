Надо заменить фон на фотографии

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Завершен17 заявок878 просмотров

Надо заменить фон, сделать «закат на море», что бы «перелетала» над солнцем. 

вот это фото: 

3 года назад
NADiA_Kossi
Надия 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
23 дня назад

Выбранный исполнитель

Karfagen90
Александр 
56 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$3
1 день
Escrow
Александр сделал все очень быстро, прислал 3 варианта, очень быстро внёс правки. 100%рекомендую, надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Все супер.Рекомендую к сотрудничеству.

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