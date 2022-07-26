Ищется специалист для профессиональной обработки трех фотографий. Необходима качественная работа с изображениями, включая цветокоррекцию и ретушь. Убедительная просьба предоставить готовые результаты.
Надо заменить фон на фотографии
Надо заменить фон, сделать «закат на море», что бы «перелетала» над солнцем.
вот это фото:
Выбранный исполнитель
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