Требуется изменить EXIF данные для 10-20-30 фотографий. Задача срочная, необходимо предоставить корректные значения для обработки. Подходите к задаче ответственно.
Удалить водяные знаки
Удалить водяные знаки с изображений (3 шт) (со всех объектов). Сохранить в png в нескольких оптимальных размерах (logo для вебсайта)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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