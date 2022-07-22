Требуется обработка фотографий в формате CR3 для придания художественности и профессиональности. Необходимо убрать шумы и дефекты, а также улучшить небо на снимках. Ожидается портфолио и окончательная цена. Возможна дальнейшая работа при удовлетворительном результате.