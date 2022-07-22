Удалить водяные знаки

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен5 заявок358 просмотров

Удалить водяные знаки с изображений (3 шт) (со всех объектов). Сохранить в png в нескольких оптимальных размерах (logo для вебсайта)

3 года назад
guest_16584822184043
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Retouche
51 год
7 лет в сервисе
Был
9 дней назад
3 года назад
$3
1 день
Escrow
Все очень понравилось! Работа была выполнена быстро и качественно. Рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо за приятное сотрудничество! Чёткая постановка задания, отличная коммуникация. Было комфортно работать. Мои наилучшие рекомендации!

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Владислав
 
28 лет
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Кирилл
 
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3 года в сервисе
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2 месяца назад
5 отзывов
3 года назад
Retouche
51 год
7 лет в сервисе
Был
9 дней назад
3 года назад
Лучший дизайнер фото марта
#1
Обработка фотографий
Валентин
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
6 дней назад
5 отзывов
3 года назад