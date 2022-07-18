Сделать разные фоны для препарата

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт4 заявки496 просмотров

Нужно сделать реалистичные фоны для отзыва. Чтобы было как отзыв от разных людей, а не студийное или стокое фото. Качество можно сделать как будто на телефон снимали.

Флакон и таблетки есть фото и есть обратвленное фото.

Нужно сделать 3-4 разных фона. На столе, на подоконнике, на диване, в руке, около ноутбука и тому подобное, на ваше усмотрение.

Исходники тут https://dropmefiles.com/aT5vp

3 года назад
senutaka
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