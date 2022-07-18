Требуется состарить человека на фотографии на 20-25 лет. Необходимо добавить различные признаки старости, такие как морщины, седина, более густые брови и узкие скулы. Фото используется для памятника, более старого изображения нет.
Сделать разные фоны для препарата
Нужно сделать реалистичные фоны для отзыва. Чтобы было как отзыв от разных людей, а не студийное или стокое фото. Качество можно сделать как будто на телефон снимали.
Флакон и таблетки есть фото и есть обратвленное фото.
Нужно сделать 3-4 разных фона. На столе, на подоконнике, на диване, в руке, около ноутбука и тому подобное, на ваше усмотрение.
Исходники тут https://dropmefiles.com/aT5vp
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