Коллаж животных в костюмах

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт21 заявка721 просмотр

Нужно найти костюмы и вставить туда морды моих животных.

Костюмы ввикторианском стиле.

Так же нужен будет исходник для последующей распечатки.

Животных пришлю.

Прикрепляю файл с образцом.

Всего надо 2 парных фотографии и одна где будет 5 таких животных.

3 года назад
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