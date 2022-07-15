Обработка фотографии

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен20 заявок659 просмотров

На прикрепленной фотографии необходимо: 

1. убрать водяной знак (сохранить фотографию);

2. добавить нашу надпись (латиницей или кириллицей) чтобы понимать где будет лучше выглядеть.

и если это задание будет выполнено красиво, далее необходимо проделать еще с несколькими фото по аналогии. 

3 года назад
mikeromanov
Михаил 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
13 дней назад

Выбранный исполнитель

Luppy
27 лет
3 года в сервисе
Был
22 дня назад
3 года назад
$8
1 день
Все отлично, фотографии обработаны качественно, нанесенный шрифт понравился.
Задача поставлена чётко, вопросы и замечания по делу, разговор приятный - отличный заказчик)

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