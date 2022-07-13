Рекламное фото для поста

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Закрыт33 заявки911 просмотров

Создать фото для поста с витаминными напитками для мужчин и женщин, тема основного фото - спорт/ забег. На фото

должен быть:

1. логотип

2. Надпись «from the UK’s №1 vitamin company»

3. Надпись «теперь и в Казахстане»

Фото продуктов и зпримеры в прикреплённых файлах 

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