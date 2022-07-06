Обработка фото в Adobe Photoshop Lightroom

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт2 заявки308 просмотров

Нужно обработать фотку, что бы выглядело нормально. Свет , тени и т.д, 

3 года назад
guest_16572785167939
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Оксана
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
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Кирилл
 
38 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
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3 года назад

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