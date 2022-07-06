Требуется отредактировать данные в PDF-файлах: выполнить до 30 замен и заменить одну из таблиц на новую. Важно сохранить оформление оригинального документа. В приложении представлен один образец для работы.
Обработка фото в Adobe Photoshop Lightroom
Нужно обработать фотку, что бы выглядело нормально. Свет , тени и т.д,
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