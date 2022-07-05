Нужно взять любую красивую картинку клуб 27( это популярные люди, которые умерли в 27)и добавить надпись «не добро пожаловать в клуб».Другу исполняется день рождение 27 лет, хочу подарить такую картину и распечатать потом на холсте. Картинку можно взять типа такой