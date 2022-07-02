Требуется обработка фотографий для изменения дат в билете авиарейса. Оплата составляет 300₽ на карту. Ожидается точность и внимательность к деталям.
Замена лица на фото
Поставить лицо с одной фотографии на другую
Поменять лицо у парня по центру. Взять лицо с фотографии где девушка слева стоит боком и поставить на фотографию где она стоит лицом
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