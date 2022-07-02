Требуется срочная обработка фотографии в стиле аниме Tokyo Ghoul. Ожидается креативный подход и внимание к деталям, чтобы достичь характерного визуального стиля аниме.
Восстановление, ретушь документа
Есть скан черно-белой копии старого документа, на котором не все можно прочитать, нужно убрать дефекты типа пятен, чтоб текст лучше читался.
документ - свидетельство о рождении старого образца.
Выбранный исполнитель
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