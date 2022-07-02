Восстановление, ретушь документа

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен14 заявок376 просмотров

Есть скан черно-белой копии старого документа, на котором не все можно прочитать, нужно убрать дефекты типа пятен, чтоб текст лучше читался.

документ - свидетельство о рождении старого образца.

3 года назад
homocogitum
Игорь 
34 года
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5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

anuta_19
Анна 
21 год
3 года в сервисе
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3 года назад
$5
1 день
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Работа выполнена быстро и качественно, рекомендую!
Быстрая оплата и постоянно на связи, рекомендую

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