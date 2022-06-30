Привет

Так как я не владею фотошопом , решил обратиться к профи, нужно создать креатив по фоткам которые я вышлю, 2-3 фото, на которых просто рекламные надписи с призывом к действию, в общем для рекламы нужно. Примерные варианты могу скинуть. Это очень легко и быстро вроде делается, но для того, кто владеет фотошопом)) Примерно выглядит как на фото ниже. Круто если будет лучше.