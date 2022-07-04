Картинки для дакимакуры в хорошем качестве с применением фотошопа

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт8 заявок501 просмотр

Добрый день, есть идея сделать для подруге на день рождения подушку-дакимакуку. Суть идеи заключается в том, что бы, к готовым картинкам для дакимакуры с ее любимыми персонажами(комикс) прифотошопить к этим картинкам лицо молодого чемодана, который ей нравится. Пожалуйста, отчеркальте, фотографию парня, где он в ободке, чтобы хорошо выглядело, спасибо

Разрешение должно быть соответствовать к такому требованию и качеству. Требование есть в файлах

3 года назад
guest_16568941256097
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