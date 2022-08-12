Требуется замена лица на фотографии: заменить лицо у парня в центре, взяв его с фотографии, где девушка стоит боком, и разместить на фото, где она стоит лицом. Обработка должна быть аккуратной и естественной.
Добавить флаг 🇺🇦 под глазами
Здравствуйте.
Необходимо добавить как на фото с примером флаг Украины для трёх - пяти фотографий под глазами.
будьласка додайте сірому коту флаги під глазами в якості приклада.
мені так буде простіше обирати (прийшло 107 заявок). дуже дякую
приклад відправте повідомленням. дуже дякую
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