Требуется обработка 3-5 фотографий с добавлением флага Украины под глазами. В качестве примера необходимо использовать изображение серого кота. Это поможет упростить выбор среди заявок.
Дизайн карточек для маркетплейсов
Всем привет. Необходимо придумать и сделать качественный дизайн для ряда позиций. Текст для размещения и тд вышлю. Рассмотрю ребят с опытом. Важный параметр для меня - творческая составляющая. Исходники предоставлю. Пример работ прикрепляю. Просьба ознакомиться. Преимущество отдаю ребятам с портфолио.
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