Дизайн карточек для маркетплейсов

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт21 заявка537 просмотров

Всем привет. Необходимо придумать и сделать качественный дизайн для ряда позиций. Текст для размещения и тд вышлю. Рассмотрю ребят с опытом. Важный параметр для меня - творческая составляющая. Исходники предоставлю. Пример работ прикрепляю. Просьба ознакомиться. Преимущество отдаю ребятам с портфолио.

3 года назад
kuserr
Сергей 
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