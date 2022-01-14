Необходима консультация по восстановлению дропа из архива (архиварикс). Требуется алгоритм действий для восстановления сайта и рекомендации по правильной смене тематики. Опытные специалисты приветствуются.
- Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт2 года назад
Требуется разработать уникальный лендинг на одну страницу для прохождения модерации в Google ADS. Тематика лендинга — здоровье. Текст и дополнительные материалы будут предоставлены позже. Ожидается простота и соответствие требованиям платформы.Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт2 года назад
- $2
Требуется разработать качественный дизайн карточек для маркетплейсов. Важна творческая составляющая. Исходные фотографии и текст будут предоставлены. Рассматриваются только кандидаты с портфолио. Пример работ прикреплен для ознакомления.Обработка фотографий21 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходима проработка инновационного продукта для краудфандинга, включая маркетинг, презентацию и создание продающих текстов. Опыт обязателен, пустые заявки не рассматриваются. Примеры работ и результаты обязательны для подачи заявки.Продающие тексты3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется создать около 100 карточек товара для платформ Ozon и Wildberries, используя предоставленные шаблоны. Необходимо вырезать товары из фотографий и разместить их на готовых макетах. Все исходные материалы уже подготовлены.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется создание макета для фотографий и оформления витрины интернет-магазинов Wildberries и Ozon в нише товаров для сада. Необходимо разработать логотипы разных размеров, макеты для витрины и универсальные иконки. Учитывайте технические требования к изображениям для обеих платформ, включая разрешение и формат файлов.Интернет-магазины6 заявокЗакрыт3 года назад