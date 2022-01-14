Требуется создание макета для фотографий и оформления витрины интернет-магазинов Wildberries и Ozon в нише товаров для сада. Необходимо разработать логотипы разных размеров, макеты для витрины и универсальные иконки. Учитывайте технические требования к изображениям для обеих платформ, включая разрешение и формат файлов.