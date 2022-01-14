kuserr

Сергей kuserr

 
31 год
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$45
выплачено фрилансерам
20%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

son_alina
23 года
3 года в сервисе
Была
год назад
$45
10 баллов
3 года назад
Оформление карточек товара для Ozon, Wildberries
Хороший заказчик, отвечает быстро. Задачу ставит четко и понятно
Все в срок. Отличное исполнение. Оперативная коммуникация. Профессиональный подход! Рекомендую.
Ответный отзыв