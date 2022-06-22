Подготовка и размещение инновационного продукта на краудфандинг

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Закрыт3 заявки383 просмотра

Задача проработать продукт, маркетинг, текст, презентация и тд и разместить на краудфандинговой платформе. Предельно важен опыт. Пустые заявки рассматриваться не будут. Пишите сразу с примерами работ и результатами. 

3 года назад
kuserr
Сергей 
31 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Наталья
 
37 лет
4 года в сервисе
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2 дня назад
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