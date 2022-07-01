Необходимо подготовить 2-3 тестовых поста, посвященных важным событиям в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Посты должны быть согласованы для обсуждения дальнейшего сотрудничества. Ожидается качественный контент, отражающий актуальные события региона.
2 - 3 поста на тестирование
Самые значимые события на ЮГЕ(Одесская-Николаевская -Херсонская области )
Произошедшие за последние дни . Написание личное , без участия "интернета" .
Информация только в рамках регламента о военном положении в Украине , доступная , разрешённая
общественности .
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