viktoriazor

Мастер своего дела. Работа на результат.
Я - ваш помощник в любых заданиях.
Свободно владею английским языком на уровне B2-C1, немецким, польским. Совершенствую знание других языков.
Имею огромный опыт работы с текстами (создание, редактирование, набор, перевод).
Анализирую тексты на уникальность.
Большой опыт написания научных работ разной сложности.
Большой опыт работы в копирайтинге, рерайтинге (больше 4 лет), сфере SMM (больше 2 лет).
Всегда работаю на результат, выполняю заказы в кратчайшие строки за приемлемую цену.
Буду рада сотрудничеству.