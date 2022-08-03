viktoriazor

Мастер своего дела. Работа на результат.

Я - ваш помощник в любых заданиях.

Свободно владею английским языком на уровне B2-C1, немецким, польским. Совершенствую знание других языков.

Имею огромный опыт работы с текстами (создание, редактирование, набор, перевод).

Анализирую тексты на уникальность.

Большой опыт написания научных работ разной сложности.

Большой опыт работы в копирайтинге, рерайтинге (больше 4 лет), сфере SMM (больше 2 лет).

Всегда работаю на результат, выполняю заказы в кратчайшие строки за приемлемую цену.

Буду рада сотрудничеству.